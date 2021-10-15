Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за попытки американского эсминца нарушить границу России

Американский эсминец предпринял попытку нарушить границу в Японском море. Фото: кадр из видео Минобороны.

Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море. Речь идет о том, что в пятницу, 15 ноября, эсминец ВМС США попытался нарушить водную границу Российской Федерации.

В Минобороны сообщили, что атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России. Ему была представлена позиция министерства на инцидент в районе залива Петра Великого, говорится в пресс-релизе ведомства.

Военному атташе указали на "непрофессиональные действия" экипажа эсминца "Chafee" ВМС США. Он не только нарушил правила предупреждения столкновения судов, но и соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский эсминец Chafee сделал попытку нарушить границу в Японском море недалеко от Владивостока, в районе, который был закрыт для судоходства. Российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" потребовал, чтобы американское судно изменило курс. Американские военные не сделали этого, противостояние между судами продолжалось в течение 50 минут.