Украина ввела персональные санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил введение персональных санкций против 237 человек, которые принимали участие в выборах в Госдуму России, проходивших, в частности, в Крыму. Под санкции попали те, кто работал над организацией и проведением избирательного процесса.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина продолжает вводить санкции, связанные с Крымом. Страна считает полуостров оккупированной территорией - в 2014 году он через референдум вошел в состав России.

"У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции", - цитирует Данилова РИА Новости.

По его словам, в основном ограничительные меры коснулись членов избиркомов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин считает, что иностранные санкции против стран-участниц ЕАЭС вводятся не только в экономических целях, но и для подрыва правительств.