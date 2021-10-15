СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта в московском метро, где пассажиры защитили девушку от мигрантов

Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после конфликта на станции метро "Текстильщики" в Москве. Под следствием оказалось трое мигрантов.

Инцидент произошел вечером 12 октября в вагоне поезда. Как писал сайт kp.ru, группа мигрантов начала приставать к женщине, на что она попросила их вести себя культурно. После этого мужчины начали ее оскорблять, но за женщину вступились другие пассажиры вагона. Все вылилось в перепалку и применение насилия против заступившихся - одного из мужчин пнули в живот.

Как сообщается на сайте СК РФ, к инциденту причастны трое мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения, которые, "выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда".

Отмечается, что в ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантами необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее спецкор kp.ru Александр Коц рассказал, почему в очередной стычке в метро дебоширы-кавказцы остались в меньшинстве.