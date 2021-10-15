Американские власти разрешили въезд в страну только привитым препаратами, одобренными в США или ВОЗ

В США за одобрение вакцин отвечает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Американские власти разъяснили требования к привитым от коронавирусной инфекции иностранцам для въезда в страну. С 8 ноября 2021 года на территорию США будут беспрепятственно пускаться только те люди, кто был вакцинирован одобренными в Штатах или во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) препаратами.

В США за одобрение вакцин отвечает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Также личный список одобренных вакцин от коронавируса имеет ВОЗ.

"Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", - говорится в сообщении Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Как ранее писал сайт kp.ru, российские вакцины пока не были внесены в список одобренных ВОЗ. Однако, как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, на данный момент для одобрения "Спутника V" в ВОЗ остались лишь некоторые административные процедуры.