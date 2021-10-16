Причиной бунта в колонии Владикавказа стали плановые обыски

Беспорядки в колонии Владикавказа спровоцировали двое осужденных из-за плановых обысков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной бунта в колонии №1 Владикавказа стали плановые обыски, а спровоцировали массовые беспорядки в исправительном учреждении двое осужденных, которые были помещены в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осетии.

«В ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия. В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», - говорится в сообщении ведомства.

Эти двое заключенных призвали других осужденных к мятежу, и сидельцы поддались на провокацию: принялись громить оборудование, «ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры». Колонию оцепили правоохранители, бунт удалось оперативно подавить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в беспорядках принимали участие около 200 человек – примерно треть заключенных владикавказской колонии, в которой отбывают наказание около 600 осужденных.