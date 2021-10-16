Четверых российских туристов нашли мертвыми в Албании

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Четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле на западе Албании, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на данные местной полиции.

По информации правоохранительных органов, двое мужчин и две женщины остановились в отеле населенного пункта Керет в округе Кавая, где воспользовались сауной.

Там отдыхающих и обнаружили без признаков жизни. По предварительным данным, все они задохнулись. Точную причину смерти установят эксперты.

Как ранее писал сайт kp.ru, большинство россиян (64%) признались, что после отдыха остались недовольны сервисом и инфраструктурой на отечественных курортах. Об этом свидетельствуют результаты опроса мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира (РФМ).

Также опрос показал, что 16% туристов остались недовольны высокими ценами в отелях и курортных ресторанах, а еще 15% - несоблюдением отдыхающими противоковидных мер.