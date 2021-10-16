МВД и Минтранс создали ПДД для электросамокатов

Документ содержит ряд ограничений по параметрам электросамокатов и требования к их водителям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) подготовили в МВД России и Минтрансе РФ, сообщает РИА Новости.

Документ содержит ряд ограничений по параметрам электросамокатов и требования к их водителям. Так, максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час, а масса должна быть не выше 35 килограммов. В противном случае СИМ не имеет право совмещенного передвижения с пешеходами.

"Лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам", - говорится в проекте с уточнением, что такое передвижение должно быть только в сопровождении взрослых.

Тем же, кто старше 14 лет предлагается разрешить двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но при условии отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, ограничение скорости транспорта на этих участках должно быть не выше 60 км/ч.

Водителям СИМ планируют запретить обгон транспортных средств с левой стороны. Кроме того, они должны знать сигналы регулировщика и руководствоваться ими во время движения.

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