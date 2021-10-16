Захарова заявила о повышении градуса истерии на Западе перед открытием "Северного потока – 2"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем меньше времени остается до запуска газопровода "Северный поток - 2", тем выше градус медийной и политической истерии на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.

В подтверждение своих слов она привела целый ряд высказываний зарубежных политиков, в том числе высокопоставленных, которые призывают блокировать проект или даже вовсе переписать его инфраструктуру на европейские компании.

Это сопровождается безосновательными обвинениями РФ, в том, что страна использует газ для давления на Европу, заявила Захарова.

"Помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается скорректировать вассалам восприятие реальности, говоря о том, что "Россия использует газ как оружие", - написала официальный представитель МИД РФ.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил в Россию в намеренном уменьшении поставок газа, хотя первые лица российского государства неоднократно опровергали это суждения.

Еще дальше пошел президент Польши Анджей Дуда, который предложил вмешаться НАТО в ситуацию с запуском газопровода.

"Хочется уточнить: это потому, что у НАТО умер мозг? К чему тогда остаётся апеллировать? К совести? Святой престол и католическую церковь не призовут вмешаться?", - иронизирует Захарова.

Она также привела выдержки из западных СМИ. Например, The Telegraph написал, что "Европа уже во власти Путина", а Bloomberg увидел "желание Кремля переписать правила игры".

"Всё это – удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы, - констатировала представитель министерства иностранных дел РФ. - Они не только наносят вред экономике, они ещё и сомнительны с морально-этической точки зрения. Честные деловики так себя не ведут".

Захарова подчеркнула, что "Северный поток-2" – это гарант энергетической безопасности Европы, фактор инфраструктурной стабильности. По ее оценке, в Германии это понимают, несмотря на сильное давление извне.

Как ранее писал сайт kp.ru, немецкий политолог Александр Рар заявил, что многие политические силы внутри Европейского союза готовы противостоять проекту "Северный поток - 2", несмотря ни на что. В данном вопросе, по его мнению, они не готовы учитывать рациональные доводы. Политолог отметил, что в преследовании своих личных интересов европейские политики готовы пренебречь комфортном и безопасностью граждан.