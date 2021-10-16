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Общество16 октября 2021 9:53

Экипаж МКС разбудила сирена, сигнализирующая о сбое в системе управления

Оповещение выключилось через секунду
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Экипаж МКС проснулся из-за сработавшей сирены

Экипаж МКС проснулся из-за сработавшей сирены

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международной космической станции (МКС) сработала сирена, сигнализирующая о сбое в системе управления российского модуля "Звезда". Об этом космонавт Антон Шкаплеров рассказал специалисту подмосковного Центра управления полетами. Переговоры транслирует НАСА.

По словам Шкаплерова, в ночь на субботу, 16 октября, сирена разбудила спящих космонавтов, но уже через секунду она прекратила издавать звуковой сигнал.

Причиной срабатывания сирены стало кратковременное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления модуля "Звезда". Вмешательства космонавтов не потребовалось.

Как ранее писал сайт kp.ru, орбитальная станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей пилотируемого корабля "Союз МС-18", на котором планирует вернуться на Землю съемочная группа фильма "Вызов".