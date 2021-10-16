Экипаж МКС разбудила сирена, сигнализирующая о сбое в системе управления

Экипаж МКС проснулся из-за сработавшей сирены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международной космической станции (МКС) сработала сирена, сигнализирующая о сбое в системе управления российского модуля "Звезда". Об этом космонавт Антон Шкаплеров рассказал специалисту подмосковного Центра управления полетами. Переговоры транслирует НАСА.

По словам Шкаплерова, в ночь на субботу, 16 октября, сирена разбудила спящих космонавтов, но уже через секунду она прекратила издавать звуковой сигнал.

Причиной срабатывания сирены стало кратковременное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления модуля "Звезда". Вмешательства космонавтов не потребовалось.

Как ранее писал сайт kp.ru, орбитальная станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей пилотируемого корабля "Союз МС-18", на котором планирует вернуться на Землю съемочная группа фильма "Вызов".