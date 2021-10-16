Четыре человека получили ранения при стрельбе на футбольном матче в США

Стрельба спровоцировала панику среди игроков и зрителей / Фото: кадр из видео

Матч по американскому футболу на стадионе Лэдд-Пиблс в американском городе Мобиле (штат Алабама) прервался из-за стрельбы, сообщает BNO News.

По информации издания, во время инцидента ранения получили четыре человека, двое из которых несовершеннолетние. По предварительным данным, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Звуки выстрелов спровоцировали панику среди зрителей и участников игры. Большинство из них побежали в поисках укрытия, а некоторые приняли положение лежа, чтобы в них было сложнее попасть.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных ведомств. Личность нападавшего пока неизвестна.

Как ранее писал сайт kp.ru, два года назад в США в городе Плезантвилл штата Нью-Джерси прозвучали выстрелы во время футбольного матча. В результате два человека были госпитализированы.