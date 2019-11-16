СЕГОДНЯ 06:14 2019-11-16T08:25:27+03:00

Во время стрельбы на школьном футбольном матче в США пострадали два человека Фото: REUTERS

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В США в городе Плезантвилл штата Нью-Джерси прозвучали выстрелы во время футбольного матча. Сообщается о двух пострадавших. По данным телеканала ABC, два человека были госпитализированы.

Свидетели рассказывают, что выстрелы доносились с трибун. По их словам, стрельба началась примерно за пять минут до конца третьей четверти матча. Стрелок, как уверяют очевидцы, произвел порядка шести выстрелов. После этого зрители поспешили найти укрытие, а игроки экстренно покинули поле.

По предварительным данным, пострадала один ребенок и один взрослый. На данный момент неизвестно, кто устроил стрельбу. Пока полиция не сообщала удалось ли им задержать злоумышленника.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о стрельбе в школе в Калифорнии. Стрелок был оперативно задержан. В результате инцидента по меньшей мере семь человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU