В Польше призвали Евросоюз ввести новые санкции против России

Польский институт международных отношений предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России Фото: REUTERS

Польский институт международных отношений (PISM) обратился к Евросоюзу с предложением ввести новые санкции против России, сообщает RT со ссылкой на информацию бюллетеня правительственного центра.

Поводом к такому обращению послужили якобы "агрессивные шаги" Кремля по отношению к соседним государствам и странам-участникам ЕС.

В PISM считают, что наиболее действенным оружием против РФ станут финансовые санкции против банковского сектора и области энергетики.

"Такие ограничения имели бы целью ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов", - подчеркнули в PISM.

В качестве еще одной меры авторы бюллетеня предложили финансовую поддержку неправительственных организаций и СМИ в рамках специально разработанной для этого программы.

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который предполагает санкции в отношении 35 российских официальных лиц, высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. В этот список также вошли главред телеканала RT Маргарита Симоньян и гендиректор Первого Канала Константин Эрнст.