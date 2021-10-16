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Политика16 октября 2021 10:41

В Польше призвали Евросоюз ввести новые санкции против России

Москву обвинили в "агрессивных шагах" против соседних государств
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Польский институт международных отношений предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России

Польский институт международных отношений предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России

Фото: REUTERS

Польский институт международных отношений (PISM) обратился к Евросоюзу с предложением ввести новые санкции против России, сообщает RT со ссылкой на информацию бюллетеня правительственного центра.

Поводом к такому обращению послужили якобы "агрессивные шаги" Кремля по отношению к соседним государствам и странам-участникам ЕС.

В PISM считают, что наиболее действенным оружием против РФ станут финансовые санкции против банковского сектора и области энергетики.

"Такие ограничения имели бы целью ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов", - подчеркнули в PISM.

В качестве еще одной меры авторы бюллетеня предложили финансовую поддержку неправительственных организаций и СМИ в рамках специально разработанной для этого программы.

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который предполагает санкции в отношении 35 российских официальных лиц, высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. В этот список также вошли главред телеканала RT Маргарита Симоньян и гендиректор Первого Канала Константин Эрнст.