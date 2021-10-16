Семеро российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

ДТП произошло в турецкой Анталье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автобус с семью российскими туристами перевернулся в районе Манавгат в Анталии, сообщает агентство Demironen. В результате аварии пострадал экскурсовод и пассажиры.

По предварительным данным, автобус направлялся из Манавгата в туристический центр Соргун Шаттыенгель. На скользкой дороге водитель не справился с управлением транспорта, в результате чего автобус перевернулся.

"Когда двери автобуса не открылись, туристы разбили лобовое стекло и вышли, - пишет издание. - По сообщению прохожих, на место происшествия были направлены бригады полицейских, медиков и пожарных".

Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают, как хорошее.

Как ранее писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье.