В России 16 октября 2021 выявлено 33 208 случаев заболевания коронавирусом

Коронавирусом заболели за сутки 33 208 человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 33 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у 2 979 (9%) пациентов болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 6 545 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 088 заболеваний. Третье место у Московской области – 2 403 пациента.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 7 958 384 человек. Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели от болезни 21 883 пациента, умерли – 1 002. Всего количество выздоровевших пациентов увеличилось до 6 981 907, умерших – до 222 315.

Как ранее писал сайт kp.ru, первые симптомы коронавируса этой осенью стали больше похожи на простуду и грипп. Теперь при COVID-19 на ранних стадиях заболевания появляется сильный насморк, сама же болезнь протекает быстрее, сообщил глава Профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков.