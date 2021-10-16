Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов объяснил, почему он не пойдет в политику

Дмитрий Муратов не планирует становиться политиком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист "комсомолки", главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в эфире радио "Комсомольская правда" признался, что не собирается идти в политику после получения Нобелевской премии мира 2021.

На соответствующий вопрос главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина гость программы ответил, что в каждой профессии требуется долго учиться и понимать ее.

"Это такая же профессия, которой надо очень долго учиться, понимать ее. И еще любить власть, хотя бы свою, - подчеркнул Муратов. - И никаких этих качеств я в себе не нахожу, прямо тебе скажу. Это для меня невероятно".

В качестве примера он привел своих товарищей, один из которых капитан воздушного судна, другой – уникальный хирург, третий - капитан атомного ледокола. Каждый из них в числе лучших в своей сфере, но они не взаимозаменяемы.

"Я еще раз скажу: мне нравится та работа, которой я занимаюсь. Я другой не буду заниматься", - окончательно развеял сомнения нобелевский лауреат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы, а затем вернулся на этот пост в 2019 году.