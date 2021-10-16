Персонал отеля в Албании дал показания по делу о гибели российских туристов в сауне

Сауна / Фото иллюстративное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Персонал албанского отеля Gloria, где обнаружили мертвыми четверых российских туристов, дали показания по этому делу, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По словам сотрудников заведения, россияне находились в сауне дольше, чем положено. При этом известно, что они прибыли в отель всего лишь за час до гибели.

"Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны", - говорится в публикации.

О погибших известно, что они приходились родственниками друг другу. В отель Gloria прибыли супруги Буренковы, их дочь и зять.

Как ранее писал сайт kp.ru, опубликован список погибших в городе Керет округа Кавая российских туристов. Данные о гибели россиян направили в посольство Российской Федерации в Албании.