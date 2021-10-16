Появился список российских туристов, погибших в Албании

Данные о гибели россиян направили в посольство Российской Федерации в Албании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список туристов из России, которые погибли в сауне албанского отеля Gloria, опубликовало местное издание Dosja.

По информации журналистов, скончались 31-летняя Екатерина Буренкова, 37-летний Никита Белоусов, 58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков.

Данные о гибели россиян направили в посольство Российской Федерации в Албании.

Как ранее писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье.

Напомним, российского туриста больше суток держали в изоляторе в Лос-Анджелесе из-за фотографии с грузовиком. 44-летний московский предприниматель не подозревал, что из-за снимка он попадет в комнату допросов, а потом и вовсе будет депортирован.