Экономист Долгова предупредила о росте цен до 20% на вино, овощи и фрукты к Новому году

Подорожание фруктов и овощей может достигать 20% Фото: REUTERS

К Новому году следует ожидать существенного подорожание целого ряда продуктов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, в наибольшей степени это связано с увеличением спроса, но есть и некоторые дополнительные факторы.

Например, цена вина может вырасти до 15-20% не только из-за подготовки к праздникам, но и из-за закона о виноградарстве и виноделии, неурожае винограда в южных районах страны, трудностей с логистикой и доставкой, а также слухах о возможном запрете импорта вин из Европы.

Также традиционно вырастет стоимость овощей и фруктов, затраты на выращивание которых продолжают расти, как и доля импортной продукции на прилавках. По оценке Долговой, по сравнению с сентябрем в декабре цены на овощи и фрукты вырастут до 20%.

Продолжат увеличиваться цены на яйца. Эксперт назвала вероятным рост еще на 10-11%. Аналогичным образом увеличится стоимость водки, ожидает экономист.

Стоимость шампанского вырастет не так значительно, как некоторые ожидают. Дело в том, что производители готовятся заранее к предновогоднему всплеску спроса, и поэтому продукции будет в избытке.

"Повышение цен на главный новогодний напиток, скорее всего, будет в пределах продовольственной инфляции (8-10%)", - спрогнозировала Долгова.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков сообщил о рекордном росте мировых цен на продукты. Они подорожали на 27% впервые за 40 лет. Как отметил эксперт, это происходит из-за взаимосвязи между ценами на различные продукты.