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Общество16 октября 2021 15:38

Съемочная группа "Вызова" вернется на Землю раньше, чем планировалось

Корабль приземлится на минуту раньше
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем планировалось

Киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем планировалось

Фото: REUTERS

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-18" со съемочной группой первого в мире художественного фильма в космосе "Вызов" вернется на Землю на минуту раньше. Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос".

- По уточненным данным <…> расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган, — говорится в сообщении организации.

Ранее посадка планировалась на 07:36:35 мск и на два километра ближе к Жезказгану.

Напомним, Международная космическая станция (МКС) теряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей пилотируемого корабля "Союз МС-18", на котором вернется на Землю съемочная группа фильма "Вызов". Специалисты пояснили, что проводилось тестирование системы управления движением. Позже появилась информация, что МКС восстановила ориентацию при помощи двигателей российского сегмента.