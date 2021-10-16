Машины-амфибии "Синие птицы" выехали на место посадки "Союза" с киноэкипажем

На место посадки "Союза" с киноэкипажем выехали специальные машины-амфибии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) направили машины-амфибии "Синие птицы" из Жезказгана и Каралыка к месту посадки пилотируемого корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем на борту. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

- Поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", — гласит текст сообщения.

Машины доставят на место посадки медиком и специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию космонавтов.

Напомним, возвращение на Землю киноэкипажа запланировано на утро 17 октября. Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток. Прямое включение из района приземления – в 07:15 по московскому времени предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:35 по московскому времени.