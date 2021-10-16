Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся из космоса с отснятым материалом фильма «Вызов» утром 17 октября

Актриса Юлия Пересильд. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Как быстро летит время.

Казалось, только провожали всей страной первый в истории киноэкипаж в космос с Байконура. Актриса Юлия Пересильд рисовала на окне автобуса сердечко, а Клим Шипенко махал рукой детям.

Потом была нервная стыковка с МКС.

Затем — первое включение с орбиты, где Пересильд передавала привет родному Пскову.

Потом была волна помоев и «экспертных мнений» от специалистов по экономике и военно-космической промышленности, высчитавших целесообразность и необходимость такого масштабного проекта. Обоснованность трат и выбора актрисы на главную роль.

А потом схлынула и она.

Актер Клим Шипенко. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

И вот, уже 17 октября экипаж возвращается на Землю с готовым материалом — в космосе пара сняла 40 минут киноматериала и теперь продолжат работу без невесомости. Кстати, присоединится к ним и Владимир Машков, который сыграет одного из героев фильма «Вызов».

Возвращение на Землю экипажа запланировано на утро 17 октября. Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток.

Первый канал будет транслировать посадку корабля «Союз» в прямом эфире и онлайн на www.1tv.ru. Прямое включение из района приземления – в 07:15 мск. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:36 мск.