51 млн россиян получили первый компонент прививки от коронавируса

Первый компонент прививки от коронавируса получили 51 млн россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что, согласно данным на 15 октября 2021 года, первую прививку от COVID-19 сделал 51 миллион россиян. Полностью вакцинированы 47,5 миллиона граждан.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 45 процентов.

В Москве этот показатель равен 61 проценту. В столице первую дозу препарата получили 5,2 миллиона человек, а полностью привились — около 4,8 миллиона граждан.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что начиная с с субботы, 16 октября, портал стопкоронавирус.рф будет показывать счетчик вакцинации и тепловую карту о ситуации с коронавирусом в регионах России. Данные о вакцинации будут представлены в двух категориях – прививка первым комплектом и полная вакцинация. Тепловая карта поможет оценить ситуацию с коронавирусом в конкретном регионе. Для этого учитываются показатели заболеваемости на 100 тысяч человек населения за неделю.