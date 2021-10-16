Счетчик вакцинации от коронавируса запущен в России

Счетчик вакцинации и тепловая карта ситуации с коронавирусом в России запущены с 16 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с сегодняшнего дня портал стопкоронавирус.рф будет показывать счетчик вакцинации и тепловую карту о ситуации с коронавирусом в регионах России, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в субботу, 16 октября.

"Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации", - уточнила Голикова.

Данные о вакцинации будут представлены в двух категориях – прививка первым комплектом и полная вакцинация.

"При выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и действующие ограничения, и оперативные данные по заболеваемости", - уточнила гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Тепловая карта поможет оценить ситуацию с коронавирусом в конкретном регионе. Для этого учитываются показатели заболеваемости на 100 тысяч человек населения за неделю.

На ней представлены шесть цветов – от зеленого (достигнуты все критерии региона, свободного от COVID-19) до красного (более 150 случаев на 100 тысяч человек населения).

Для оценки составлены пять критериев: заболеваемость, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Как ранее писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 1 002 летальных случая.