Националист Тесак перед смертью написал девять явок с повинной об убийствах

Адвокат Тесака подтвердил, что перед смертью националист написал девять явок с повинной об убийствах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, незадолго до своей смерти написал девять явок с повинной, в которых признался в убийствах. Об этом рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

Ранее информация об появилась в различных СМИ.

- Сделал он это во время пребывания в колонии в Красноярском крае. В его допросе участвовал начальник оперативного отдела местной колонии, на которого неоднократно писались заявления другими заключенными о применении им пыток. Ну и самое главное: после осмотра трупа Марцинкевича в его рту нашли предсмертную записку, в которой он заявляет, что признался в убийствах, которых не совершал, под воздействием пыток, — цитирует юриста ТАСС.

Михальчик отметил, что не все факты, изложенные Тесаком в явках, подтвердились. В частности, дела не были возбуждены по "трем или четырем" эпизодам.

Напомним, в сентябре 2020 года тело Тесака нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. Сообщалось также, что Марцинкевич находился в одиночной камере. Его должны были этапировать в Москву. В одиночную четырёхместную камеру Тесака перевели незадолго до его смерти. Врачи пытались реанимировать Тесака, но безуспешно. Максим Марцинкевич был осужден в 2018 на 10 лет строгого режима за нападения на людей, которых считал наркоторговцами.