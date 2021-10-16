Памятный крест Бандере установили в Киеве

В Киеве установили памятный крест Степану Бандере Фото: Александр КОЦ

Украинские националисты установили в Киеве памятный крест Степану Бандере. Об этом сообщила организация "Правый сектор"* в Facebook.

Торжественное мероприятие состоялось в Куреневском парке украинской столицы.

- Впервые за историю независимой Украины, в праздник Покрова и День защитника Украины, националистические организации совместными усилиями установили первый памятный крест Бандере в Киеве, — говорится в сообщении организации.

В четверг, 14 октября, в центре Киева прошел марш националистов в честь дня защитника и защитницы Украины. В мероприятии участвуют представители организаций "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор"* и "Азов"*. На кадрах с места событий можно было увидеть, что участники марша идут под песню "Батько наш Бандера", которая ранее завирусилась в социальной сети TikTok, и с плакатами, прославляющими лидера националистов. В частности, есть плакаты с надписями на русском языке "Бандера герой — Сталин отстой", "Мельник — герой, Жуков отстой".

*Запрещенные в России организации