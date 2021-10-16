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Происшествия16 октября 2021 20:41

Полиция задержала двоих подозреваемых после смерти 18 человек от отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге

Сейчас следователи определяют возможные места производства и сбыта "паленки"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Двоих подозреваемых задержали после массовой смерти людей при отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге

Двоих подозреваемых задержали после массовой смерти людей при отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых после смерти 18 человек при отравлении некачественным алкоголем в Екатеринбурге. Об этом сообщил "КП-Урал" со ссылкой на главу пресс-службы областного полицейского Главка полковника Валерия Горелых.

В сообщении отмечается, что задержанные — местные жители 1978 и 1967 годов рождения. Сейчас следователи определяют возможные места производства и сбыта "паленки".

Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что в результате отравления погибли 16 человек. По словам координатора проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрия Чукреева, в составе алкоголя содержался метанол. Местный предприниматель продавал некачественный спирт на розлив на рынке Ботаническом.