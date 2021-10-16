Петр Толстой заявил о поражении государства в кампании по информированию о вакцинации

Петр Толстой заявил о поражении информационной кампании о вакцинации от коронавируса в России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что информационная кампания о после вакцинации от коронавирусной инфекции в России потерпела фиаско.

- Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло… Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход "мы сказали, а вы делайте" не работает, — сказал политик в эфире телеканала НТВ.

Толстой добавил, что у россиян не сформировалось доверие к препаратам от COVID-19. По его мнению, это произошло, так как им не объясняли, почему после прививки бывают осложнения, и почему вакцинированные граждане все равно заражаются. Толстой подчеркнул, что людям нужны доводы, а не просьбы поверить на слово.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что, согласно данным на 15 октября 2021 года, первую прививку от COVID-19 сделал 51 миллион россиян. Полностью вакцинированы 47,5 миллиона граждан. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 45 процентов. В Москве этот показатель равен 61 проценту. В столице первую дозу препарата получили 5,2 миллиона человек, а полностью привились — около 4,8 миллиона граждан.