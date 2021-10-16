После отравления людей метанолом на рынках Екатеринбурга проведут проверки

18 человек погибли при отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю и Олега УКЛАДОВА

После смерти 18 человек из-за отравления метанолом в Екатеринбурге правоохранительные органы проверят все городские рынки. Об этом в субботу, 16 октября, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, люди умерли в результате употребления спирта, в составе которого нашли метанол. Паленым алкоголем торговали на розлив. Одна из точек, где продавался смертельно опасный суррогат, располагалась на мини-рынке «Ботанический».

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в торговле отравой.