Второй этап испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея для носа еще не стартовал

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Второй этап клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея, разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, пока не начался. Об этом сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург.

«Исследования разрешены, но не стартовали», - сказал ученый в беседе с ТАСС.

Александр Гинцбург уточнил, что на второй этап испытаний препарата пока не было выделено финансирования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Санкт-петербургском НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разрабатывают уникальную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которая в отличие от других аналогичных препаратов будет вводиться интерназально – то есть, в нос. Она будет представлять собой не раствор для инъекций, а спрей. Ее уже протестировали на животных, а в конце 2021 или начале 2022 года могут начаться испытания с участием добровольцев.

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