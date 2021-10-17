В США обеспокоены испытанием китайского гиперзвукового летательного аппарата

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Китай в августе испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд и это не осталось незамеченным в Пентагоне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США и нескольких стран Азии.

По информации американских журналистов, ГЛА пролетел через низкоорбитальное пространство, но прошел в нескольких десятках километров от цели.

Несмотря на промах, это вызвало беспокойство в военных кругах Соединенных Штатов, ведь со стороны Южного полюса, откуда потенциально может прилететь ГЛА, противоракетная оборона страны более уязвима.

Прямого комментария об испытаниях Китая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не дал, но выразил "озабоченность военными возможностями Китая, которые лишь способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами". По словам Кирби, по этой причине "Китай является определяющим вызовом" для США.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центральное разведывательное управление США создаст в своей структуре специальный центр по противодействию угрозам, исходящим от Китая.

Центр противодействия "глобальным вызовам" со стороны КНР было решено сформировать после анализа международной ситуации, который ЦРУ начало проводить весной прошлого года. Директор ведомства Уильям Бернс заявил, что угроза исходит "от правительства Китая, а не от его народа".