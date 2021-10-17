Первый в мире киноэкипаж после приземления на Землю чувствует себя хорошо

Приземление прошло успешго / Кадр из видео

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и единственный профессиональный космонавт в команде Олег Новицкий после приземления на Землю чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил Роскосмос в воскресенье, 17 октября.

"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану, - говорится в сообщении в telegram-канале госкорпорации. - Самочувствие экипажа хорошее!".

Как ранее писал сайт kp.ru, спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в степи Казахстана.

На МКС съемочная группа провела 12 дней. Этот период она занималась съемками фильма "Вызов". Картина будет посвящен женщине-хирургу, которая летит на МКС, чтобы совершить сложную операцию. Это ее первый опыт полета — собственно, как и для актрисы проекта Юлии Пересильд.