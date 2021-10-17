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Общество17 октября 2021 8:30

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в Сибири

Роман Вильфанд отметил, что разница будет доходить до 10-12 градусов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномалиях

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Антициклон принес в северную часть Сибири мощные температурные аномалии, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири", - констатировал синоптик.

По его словам, "аномалия полыхает красным цветом" на температурной карте. Она распространяется на территорию Красноярского края, Ямала и западной части Якутии.

Эксперт уточнил, что абсолютные значения температур ночью могут достигать -4 градусов, днем – около нуля, а максимальное отрицательное значение составит до -10 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Вильфанд развеял миф об опасности высокого атмосферного давления в Москве. Рекорд атмосферного давления 2014 года был побит в среду, 6 октября 2021 года в 12 часов в столице России. Барометры на станции ВДНХ показали 1025,2 гПа или 769,1 мм рт. ст.