Экс-депутат Рады назвал декарбонизацию Европы мечтой "Газпрома" и спасением Украины

Рост потребности Европы в газе может дать нагрузку украинскому газопроводу Фото: REUTERS

Декарбонизация Европы будет выгодна как российскому "Газпрому", так и Украине, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он обратил внимание, что суммарная мощность газопроводов в обход Незалежной составляет 180 миллиардов кубов в год. Примерно то же самое количество газа Европа в год и потребляет, отметил политик.

Из этого он сделал вывод, что связанное с отказом от угля потребление газа вырастет, следовательно, для обеспечения спроса потребуется транзит голубого топлива через Украину.

"Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины, - подчеркнул Мураев. - Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа.

Глава государства также призвал "Газпром" работать так, чтобы российская сторона полностью соблюдала контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. По словам Путина, компании было бы выгоднее продавать топливо на бирже, однако страна должна выполнять договоренности.