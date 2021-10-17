Синоптики ожидают первый снег в европейской части России 19 октября 2021

Первый снег может выпасть уже во вторник, но он быстро растает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Циклон принесет резкое похолодание в Европейской России во вторник, 19 октября, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, вместе с холодами придет и первый снег, правда, он быстро растает – снежный покров установится позднее.

"Во вторник ситуация начнет резко меняться. Ночью уже будут отрицательные температуры до -3 градусов, в ночь на среду — до -4 градусов, а уже во вторник вероятны снежинки. Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять", - уточнил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что уже с четверга в европейской части России начнет теплеть, а в пятницу будет совсем тепло – до 9-14 градусов днем, и до 8-10 градусов ночью.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Вильфанд заявил, что антициклон принес в северную часть Сибири мощные температурные аномалии. Они могут наблюдаться до недели.