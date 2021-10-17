Эрнст заявил о перевыполнении плана по съемкам фильма "Вызов" на МКС

Константин Эрнст доволен результатами работы съемочной группы на МКС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый в мире космический киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма "Вызов", заявил в эфире Первого канала гендиректор телеканала Константин Эрнст.

"Вообще безумно счастливы от того, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют", - подчеркнул Эрнст.

Он также отметил "потрясающе кинематографичные" кадры, которые сильно отличаются от фильмов, где состояние невесомости имитируется.

Положительно оценил Эрнст и актерскую игру космонавта Олега Новицкого, который первые дни "пытался подавить улыбку", на третий – "уже втянулся", а на пятый – "уже был профессионалом".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил на твердую пятерку приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", в котором находились первый в мире киноэкипаж. Он также позитивно отозвался об объеме работы, который выполнили участники съемок.

Напомним, на МКС съемочная группа провела 12 дней. Этот период она занималась съемками фильма "Вызов". Картина будет посвящен женщине-хирургу, которая летит на МКС, чтобы совершить сложную операцию. Это ее первый опыт полета — собственно, как и для актрисы проекта Юлии Пересильд.