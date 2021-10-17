Рогозин оценил приземление первого в мире киноэкипажа на твердую пятерку

Рогозин положительно оценил приземление киноэкипажа с Юлией Пересильд / Фото: кадр видео Роскосмоса

Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", в котором находились первый в мире киноэкипаж и космонавт Олег Новицкий, можно оценить на твердую пятерку, заявил в эфире Первого канала глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, - подчеркнул Рогозин. - Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку".

Он также положительно оценил объем работы, который выполнили участники "киноэкипажа". По информации Рогозина, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко поставленную перед ними задачу выполнили.

Как ранее писал сайт kp.ru, спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем на борту приземлился в степи Казахстана в воскресенье, 17 октября. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и единственный профессиональный космонавт в команде Олег Новицкий после приземления на Землю чувствуют себя хорошо.