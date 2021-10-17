Российский истребитель МиГ-31 сопроводил бомбардировщик США над Японским морем

Американский стратегический бомбардировщик не нарушил границы России
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Бомбардировщик военно-воздушных сил США B-1B замечен над нейтральными водами Японского моря, сообщает Национальный центр управления обороной.
Для идентификации приближающегося к российской границе воздушной цели направили истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.
Российский пилот сопроводил американский стратегический бомбардировщик. Последний не нарушил границы Российской Федерации. Полет истребителя МиГ-31 проходил в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что это далеко не первое приближение стратегических бомбардировщиков ВВС Соединенных Штатов к российской границе.
Как ранее писал сайт kp.ru, 26 сентября к территории государства приблизился стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Три российских истребителя Су-35С сопроводили его над Тихим океаном, не допустив нарушения границ.