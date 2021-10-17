В России впервые отмечается день отца

Отмечать праздничную дату российские отцы теперь будут ежегодно Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 17 октября, в России впервые отмечается новый праздник - День отца. Указ о данном празднике в начале октября подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, День отца создан в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Отмечать праздничную дату российские отцы теперь будут ежегодно в третье воскресенье октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, первым инициативу создания праздника подготовил Минтруд. В документе говорится, что данный праздник необходим по 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

День отца также отмечается во многих странах мира. В их числе США, Италия, Испания, Германия и многие другие.

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