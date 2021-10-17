Синоптики предупреждают о резких перепадах температур в Москве

Москву ждут заморозки, а затем резкое потепление Фото: Василий Вахрин

Жителей Москвы на следующей неделе ожидают резкие перепады температур, сообщает в воскресенье 17 октября, на своем сайте центр "Фобос".

Начиная с понедельника, 18 октября, температура в столице под воздействием холодного атмосферного фронта начнет снижаться. Так, в понедельник днем будет от +4 до +9 градусов, во вторник - от +1 до +6 градусов.

Нижней планки столбики термометров в Москве могут достичь в ночь на среду, 20 октября.

"В ночь на среду, вместе с незначительными мозаичными белыми мухами, на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица, поскольку ударят легкие заморозки до 0…-5°, - говорится в прогнозе. - Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше 0…+5°, а это стартовые показатели ноября".

Затем начнется резкое потепление. Так, уже в четверг днем температура повысится до +7…+12 градусов, а в пятницу – до +9…+14 градусов.

Следующая волна холода придет в столицу в воскресенье, 24 октября. По оценкам синоптиков, на этот раз похолодание будет долговременным и ознаменует старт предзимья.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что циклон принесет резкое похолодание в Европейской России во вторник, 19 октября. По словам синоптика, вместе с холодами придет и первый снег, правда, он быстро растает – снежный покров установится позднее.