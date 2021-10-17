Посол России в Лондоне заявил, что "Северный поток - 2" готов к запуску

Северный готов к запуску, но для этого нужно разрешение Германии Фото: REUTERS

Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к запуску, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, уточнив, что остается только дождаться разрешения от Германии. Слова дипломата приводит "Би-би-си".

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток — 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии, - констатировал Келин. - Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин рассказал, почему транзит газа по новому газопроводу выгоднее, чем через территорию Украины.

Глава государства подчеркнул, что "Северный поток - 2" всегда был экономическим, а не политическим проектом. Поэтому его и было решено реализовать. Слова о том, что Россия построила газопровод, чтобы лишить Украину транзита, Путин назвал чушью и "сапогами всмятку".