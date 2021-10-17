Три человека погибли при крушении вертолета в Германии Фото: REUTERS

В Германии потерпел крушение вертолет. Инцидент произошел рядом с городом Бухен в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

По информации газеты Bild, в результате катастрофы погибли три человека. О причинах аварии и о пропавших без вести не сообщается.

Напомним, в начале сентября 2021 в результате крушения спортивного самолета в Чехии погибли два человека

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 в Словакии при крушении самолета погибли три человека – все они были гражданами Чехии.

За день до этого в Мексике разбился вертолет Ми-17 военно-морского флота. Он потерпел крушение вскоре после взлета в штате Идальго. На борту воздушного судна в момент находился министр внутренних дел мексиканского штата Веракрус. В результате происшествия пострадали четыре человека, однако обошлось без жертв.