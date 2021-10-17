Роман Вильфанд рассказал, когда в европейской части России выпадет первый снег

Россиянам рассказала, когда в европейской части страны выпадет первый снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине следующей недели в центральной части России ожидается ощутимое похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Россиян ожидают первые снежные осадки, однако радоваться им придется недолго.

«Похолодает примерно на 5-6 градусов и в воздухе появятся снежинки. Но это именно снежинки, это мокрый снег. Во-первых, сами по себе осадки небольшие, потому что условия для сильных осадков не существует в тылу циклона, но осадки будут. В основном в виде дождя, но иногда и мокрого снега», – сообщил синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Вильфанда, сейчас в Центральной части страны температурный фон на 2-3 градуса выше нормы, что обусловлено переносом воздушных масс с юга. Уже в ночь на вторник, 19 октября, температура в Москве составит минус 3-4 градуса ввиду прихода циклона с севера. При этом уже в четверг, 21 октября, южные массы вернуться в европейскую Россию, и температура повыситься до 10-14 градусов. Вместе с тем растает и выпавший снег.

«Поэтому я предлагаю любителям и лыжного спорта, и отдыха на лыжах не вострить лыжи, потому что это не тот снег, о котором стоит говорить. Он очень быстро растает…А потом уже, в самом конце недели, в воскресенье, но это уже такие так называемые вероятностные прогнозы, опять понижение температуры. В общем, на этой неделе нескучная погода, но первый снежок, с большой вероятностью, можно говорить, появится в воздухе. Но на землю он не ляжет», – сказал специалист.

Также Вильфанд отметил, что россияне, не успевшие отдохнуть на юге страны, уже не застанут бархатный сезон. Так, в Крыму температура моря сейчас от 14 до 17 градусов, температура – едва 20 градусов. В Краснодарском крае примерно такая же ситуация. Как объяснил синоптик, из-за циклонической деятельности море летом получало мало солнечной энергии, из-за чего бархатный сезон закончился в этом году так рано.

Сайт kp.ru писал, что на следующей неделе жителей Москвы ожидают резкие перепады температур.