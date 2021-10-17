Зеленский не смог опровергнуть наличие офшоров, упомянутых в «Досье Пандоры» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя расследование журналистов о причастности политиков к оффшорным схемам, заявил, что у него имелись офшоры, которые использовались для «структурирования» бизнеса.

«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Открывались компании за границей», – сказал он в эфире телеканала ICTV.

По его словам, отмыванием денег эти офшоры не занимались, и каждый член студии «Квартал 96» был сосредоточен исключительно на творчестве. Зеленский добавил, что построил свой бизнес на Украине «с нуля» без какой-либо бюджетной помощи и прочих вливаний извне.

«Отмыванием никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95», – заявил он.

Вместе с тем украинский лидер сообщил, что расследование «Досье Пандоры» показалось ему «не очень», пробудив у него де-жавю с 2019-м годом, когда подобные вещи показывали на каналах бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как писал сайт kp.ru, ранее международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» о якобы причастности лидеров разных стран мира к офшорным схемам. В материалах расследования фигурирует Зеленский. Согласно опубликованным данным, до президентства он якобы владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. За месяц до победы на выборах он продал долю своему другу Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента.