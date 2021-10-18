ПФР прогнозирует рождение 1,37 миллиона детей в России в 2022 году

В 2020 году в России родилось более 1,4 млн детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионный фонд России составил прогноз демографического прироста в стране в 2022 году. Как говорится в заключении Счетной палаты о бюджете ПРФ, ожидается, что в следующем году в РФ родятся 1,37 миллиона детей.

ПФР сформировал параметры проекта своего бюджета на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года. Согласно документу, прирост рождаемости в 2022 году ожидается на уровне 1 млн 372 тысячи детей, в 2023 году - 1 млн 385 тысяч детей, в 2024 году - 1 млн 399 тысяч детей.

Для сравнения, в 2020 году в России родилось 1,4 миллиона детей. С января по август 2021 года - более 802 тысяч.

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников назвал эффективный способ увеличения рождаемости в России. По мнению ученого, добиться этого можно только одним путем – обеспечить льготами пары, которые официально зарегистрировали свои отношения.