В России вырастут минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком составят для бюджета 169,5 млрд рублей Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

С 1 февраля 2022 года на 5,8% вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Также станет больше максимальный размер этого же пособия. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты на проекты бюджетов ФОМС, ПФР и ФСС.

В документе говорится, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком будет составлять 7 493 рубля (сейчас - 7 083 рубля). Максимальный - 31 282 рубля (сейчас - 29 600 рублей).

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком составят для бюджета 169,5 млрд рублей.

Также с 1 февраля 2022 года будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составит 19 981 рубль вместо 18 886 рублей, которые выплачиваются сейчас.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пенсионный фонд России составил прогноз демографического прироста в стране в 2022 году. Как говорится в заключении Счетной палаты о бюджете ПРФ, ожидается, что в следующем году в РФ родятся 1,37 миллиона детей.