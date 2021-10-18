Facebook наймет 10 тысяч инженеров для создания "метавселенной"

В компании называют это инвестицией в европейские технические таланты Фото: REUTERS

Американская компания Facebook планирует создать в странах Евросоюза 10 тысяч новых рабочих мест в рамках проекта по разработке метавселенной. Проект рассчитан на пять лет и будет привлекать к работе в основном инженеров.

Под метавселенной в компании понимают разработки, которые позволят ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства. Об этом сообщается в пресс-релизе Facebook, который цитирует CNBC.

"Сегодня мы объявляем о наших планах по созданию 10 тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест в ЕС в течение ближайших пяти лет. Эта инвестиция - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов", - говорится в тексте релиза.

Как ранее писал сайт kp.ru, судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей. Сумма накопилась за несколько штрафов против социальной сети за отказ удалять противоправную информацию.