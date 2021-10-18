В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

К заявке на газификацию нужно приложить ряд документов Фото: REUTERS

С понедельника, 18 октября, в России вступают в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно новым правилам, догазификация возможна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. На подведение газа смогут рассчитывать люди, которые пользуются им для личных нужд.

Сроки подведения зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры. В отдельных случаях они будут определяться в индивидуальном порядке, также говорится в документе.

Отмечается, что те, кто хотят подать заявку на подключение участка к газу, могут сделать это через сайт "Госуслуги", в МФЦ или на сайте газораспределительной организации. К заявке нужно приложить ряд документов: ситуационный план, топографическую карту, свидетельство о праве собственности.

Сайт kp.ru ранее начал публиковать материалы о то, что нужно знать о газификации в России. Представители Группы "Газпром межрегионгаз" разъясняют специфику участия в программе догазификации и дают ответы на наиболее популярные вопросы.