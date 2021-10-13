Все, что нужно знать о газификации в России

Продолжение. Часть 1. Часть 2

Среди тем, которые вызвали наибольший интерес читателей — взаимодействие с «основным» абонентом (владельцем трубы) при газификации дома, сроки подключения к газовым сетям и технические моменты подводки газа.

Напоминаем, что ответы на типовые и наиболее распространенные вопросы можно найти на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru. На нем также можно проверить, входит ли ваш адрес в программу, и подать заявку.

Информация о планах по газификации для каждого региона доступна на сайте gazprommap.ru. Раскрыв карту региона, можно узнать, планируется ли строительство газопроводов к вашему городу или поселку.

Добрый. Вопрос: я подал заявку на газ 23-01-0007822 24.08.2021, до газовой трубы менее 10 метров, когда приступите к прокладке до участка, какой точный срок выполнения работ? Сколько будет мне стоить договор с вами, чтобы выполнили прокладку по участку и завели в дом? (Родин Григорий, село Супсех, ул. Чкалова 2К, г.Анапа, Анапский район, Краснодарский край)

Добрый день, Григорий! Ваш дом уже включён в пообъектный план-график догазификации, утвержденный главой муниципального образования город-курорт Анапа. Срок работ по этому графику – до апреля 2022 года включительно.

Точная стоимость монтажа сетей в границах участка и внутри дома будет рассчитана в соответствии с проектной документацией. Примерную стоимость Вы можете узнать на сайте Единого оператора газификации в разделе «Калькулятор»: https://connectgas.ru/calculator

Когда будет газификация Мотовилихинского района, микрорайон Висим? Частный сектор. (Галина, г. Пермь)

Уважаемая Галина! Микрорайон попадает в программу догазификации. Вы можете подать заявку на подключение к газовым сетям через портал Единого оператора газификации – connectgas.ru, - через сервис Госуслуг, а также на сайте или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Пермь».

Здравствуйте! Это ненормально, если до населенного пункта каких-то 500-700 м от ГРП, и этот населенный пункт негазифицирован! Тем более, что в районе 800-1000 м от этой деревни (д.Филиппуши, Суздальский район Владимирской области) практически все населенные пункты газ имеют. Кстати, от столицы региона (г. Владимир) наша деревня находится в 7 км, и многие жители деревни работают во Владимире. С уважением, Панкова Нина Ивановна. (Панкова Нина Ивановна, ул. Разина, д.28, кв.114, г. Владимир)

Уважаемая Нина Ивановна! Газорегуляторный пункт, о котором Вы пишете, не подключен к системе газоснабжения, поскольку находится на строящемся в настоящее время газопроводе. Мощность газопровода рассчитана на заявленный частным инвестором ограниченный объем потребления.

Тем не менее, сейчас идет разработка проектно-технической документации по строительству газопровода к деревне Филиппуши. Этот объект входит в региональную программу газификации. Завершение строительства намечено на 2023 год.

Почему Ясная Поляна (Липецкий район) не попадает в список газификации до 2025 г.? Газ в поселке проходит через дорогу от ул. Гагарина. (Сафонов Александр, ул. Гагарина, д. Ясная Поляна, Липецкий район)

Уважаемый Александр! В Ясной Поляне уже проложены сети газораспределения. Если дом отвечает критериям программы догазификации, Вы можете подать заявку через портал Единого оператора газификации – connectgas.ru, – через сервис Госуслуг, а также на сайте или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Липецк».

Добрый день! Прошу сообщить о перспективах газификации д. Домниково Калининского района Тверской области. (Заборовский Андрей Валерьевич, ул. 2-я Новозаводская, д. 46, г. Тверь)

Добрый день, Андрей Валерьевич! В схеме газоснабжения Калининского района определена примерная протяженность сетей для газификации деревни Домниково, однако текущей региональной программой подключение населенного пункта к газовым сетям не предусмотрено. Для внесения предложений по включению в программу Вам необходимо обратится в органы местного самоуправления.

В нашей деревне в настоящее время проходит газификация. Я очень хочу подвести к дому газ, обратилась в администрацию. Там сказали, что нужно было в свое время участвовать в проекте. Неужели нет такой возможности, что пока идут работы подвести к дому трубу без проекта? (Аверьянова Ольга Владимировна, д.Тарасово, Коверниский район, Нижегородская область)

Уважаемая Ольга Владимировна! Генеральной схемой газификации Нижегородской области газоснабжение деревни Тарасово предусмотрено от существующего газопровода высокого давления, проложенного к деревне Анисимово.

Для подключения жилых домов в Тарасово необходимо построить распределительные газопроводы, пункт редуцирования газа и газопроводы-вводы до границ земельных участков. После строительства можно будет подать заявку на заключение договора о подключении.

Получить более подробную информацию можно в филиале «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в пгт. Ковернино по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 и по телефону + 7(83157) 2-27-32.

Добрый вечер! Хочу газифицировать частный дом. Газопровод проложен под землей до границы земельного участка, но не выведен наружу. Кто должен оплатить вывод трубы из-под земли? «Газпром» или собственник жилого дома? Если я, то где же тогда бесплатная газификация? К чему я могу подключиться, если вывода нет? (Домосканова Надежда, г. Слободской, Кировская область)

Добрый день, Надежда! Проект строительства газопровода в г. Слободской предусматривает прокладку распределительных сетей по улицам и строительство газопроводов-вводов с установкой подземной заглушки на границе земельного участка (кроме многоквартирных домов – у них цокольные вводы с надземным краном).

Вы сможете подключить дом к подземному газопроводу. Для этого нужно поставить у себя на участке перед домом цокольный ввод с краном, а также смонтировать газопровод на фасаде и установить газовое оборудование в доме. Все работы на земельном участке выполняет собственник за счет своих средств.

Для более полной информации рекомендуем обратиться в филиал АО «Газпром газораспределение Киров» г. Слободской по адресу ул. Красноармейская, д.148ф.

Когда рядом с нашим городом прошел газопровод в Китай, мы ждали, что и нам подведут. В этом году объявили, что в 2022 г. котельные в центре города переведут на газ, а про газификацию окраины города ничего неизвестно. (Заусаева Ольга Семеновна, г. Свободный, Амурская область)

Уважаемая Ольга Семеновна, введение в эксплуатацию газораспределительной станции и межпоселкового газопровода к г. Свободному ожидается в IV квартале 2021 г. Завершение строительства первой очереди распределительных сетей, от которых впоследствии можно будет подключить дома, намечено на 2022 г.

Когда будет осуществляться газификация домов по адресу Архангельская область Приморский район д. Малые Карелы? (Ульянов Александр, д. Малые Карелы, 17, Приморский район, Архангельская область)

Уважаемый Александр! Компания «Газпром газораспределение Архангельск» на основании полученных заявок на догазификацию подготовит и направит в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области предложения по включению деревни Малые Карелы в региональную программу газификации. Решение о том, включать объект в программу или нет, будут принимать исполнительные органы власти региона.

Новгородская область, Окуловский район, поселок Боровенка. Будет проводиться газ? (Сергей, г. Санкт-Петербург)

Уважаемый Сергей! Региональная программа газификации формируется исполнительными органами власти субъекта РФ. Для внесения предложений о включении населенного пункта в данную программу Вам следует обратится в органы местного самоуправления.

Как добиться газификации населенного пункта, если постоянно везде отказывают? Все наши просьбы и обращения в различные органы остаются без ответа. (Коптелкин Юрий, д. Покровка, Медведевский район, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)

Уважаемый Юрий! По генеральной схеме газоснабжения и газификации Республики Марий Эл для подключения деревни Покровка к сетям необходимо строительство межпоселкового газопровода длиной 2,5 км, пункта редуцирования газа и внутрипоселковых разводящих сетей.

Региональная программа газификации формируется министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл по предложениям муниципальных образований, и утверждается правительством субъекта РФ. Для внесения предложений о включении газопровода в данную программу Вам следует обратится в органы местного самоуправления.

Я проживаю в СНТ. Газопровод проходит вдоль забора. Провело СНТ. Должна ли я оплачивать СНТ за трубу или мне подведут бесплатно? (Гришаева Инна, п. Токсово, Ленинградская область)

Уважаемая Инна! Подведение газа без привлечения средств граждан для СНТ возможно только до границ самого товарищества, если оно находится в границах населенного пункта.

Участки в садоводствах являются коллективной совместной собственностью, то есть разводку газа по всей территории СНТ члены товарищества делают за счет собственных средств.

Добрый день. В марте 2019 г. года я подал заявку на подключение к газораспределительным сетям (ИЖС). Наконец, спустя 2 с лишним года, завтра состоится первичный пуск. Согласно договору о техприсоединении на момент заключения договора я заплатил 50% выставленной суммы за подведение трубы к границам моего участка. Оставшиеся 50% должны быть мной уплачены после получения акта о подключении и разграничении собственности. Должен ли я в соответствии с принятыми поправками к закону о газификации России выплачивать оставшуюся сумму? Если нет, то как в таком случае быть с уже уплаченными средствами? (Максим, г. Челябинск)

Добрый день, Максим! В соответствии с правилами подключения к сетям газораспределения, с 18.10.2021 г. заявители, заключившие договор о подключении после 21.04.2021 г., по которым не подписаны акты о подключении, вправе обратиться о включении в договор условий о бесплатности оказания услуг по подключению до границ земельного участка. Если же договор заключен до 21.04. 2021 г., либо по заключенному после 21.04.2021 г. договору о подключении уже подписан акт о подключении, возврат уплаченных – полностью или частично, – средств не осуществляется

Имею дом (ИЖС) в деревне Большое Городно Валдайского района Новгородской области. Действующий газопровод на бывший военный городок Валдай-5 (ныне деревня Ивантеево) проходит через территорию нашей деревни. Расстояние от газопровода до границы моего участка составляет менее 30 м. Однако, согласно Официальному порталу Единого оператора газификации Российской Федерации, наша деревня Большое Городно не входит в программу социальной газификации. Вопрос: на каком основании в вышеуказанную программу не включен населенный пункт, к которому подведен газопровод? (Скоков Сергей Николаевич, г. Санкт-Петербург)

Уважаемый Сергей Николаевич! В границах д. Большое Городно Валдайского района проходит газопровод, который относится к категории межпоселковых. Распределительные сети на территории данного населенного пункта отсутствуют, поэтому он не включен в программу догазификации.

С 2012 года газификацию пос. Зеленый все переносят. Когда голубое топливо придет в наши дома? (Лисова Людмила, пос. Зеленый, Йошкар-Ола, Медведевский район)

Уважаемая Людмила! По генеральной схеме газоснабжения и газификации для подключения поселка к сетям требуется строительство межпоселкового газопровода длиной 4,1 км, пункта редуцирования газа и внутрипоселковых разводящих сетей.

Региональная программа газификации формируется министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл по предложениям муниципальных образований, и утверждается правительством субъекта РФ. Для внесения предложений о включении газопровода в данную программу Вам следует обратится в органы местного самоуправления.

Будут ли проводить газ в село? (Валентин, с. Годуново, Александровский район, Владимирская область)

Уважаемый Валентин! Да, газификация села Годуново предусмотрена Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» во Владимирской области на 2021 – 2025 гг. Для этого будет построен межпоселковый газопровод «пос. Майский – д. Соколово – д. Ивановское – с. Годуново». Строительно-монтажные работы запланированы на 2023–2024 гг.

Здравствуйте. В этом году проводим газ на участок с домом с самого начала. Слышали о том, что проведение газа до границ участка бесплатное, но при проведении газа до границ участка с нас взяли плату, но как бы не за подвод газа, а за врезку в общую трубу. Должна ли была организация взимать с нас плату за врезку в общую трубу до границ нашего участка? (Подгузова Юлия, г. Ряжск, Рязанская область)

Уважаемая Юлия! Условия программы догазификации, согласно правилам подключения к сетям газораспределения, распространяются с 18.10.2021 г. на заявки и договоры, поданные и заключенные с 21.04.2021 г. То есть, если договор о подключении заключен Вами после 21.04.2021 г., то Вы можете обратиться в газораспределительную организацию для включения в договор условий о бесплатности оказания услуг по подведению газа до границ земельного участка. На основании заключенного к договору о подключении дополнительного соглашения Вам вернут уплаченные средства, при этом срок договора о подключении может быть скорректирован. Если же договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года, возврат уплаченных – полностью или частично, – средств не осуществляется.

Добрый день. СНТ Приладожское находится в составе поселка городского типа Приладожский в Ленинградской области (Кировский район), однако на карте догазифкации сказано, что СНТ не участвует в программе (хотя СНТ находится в составе поселка). Уточните, пожалуйста, попадает ли все-таки СНТ Приладожское в программу догазификации и как провести газ к участку в СНТ? Спасибо! (Ирина, Санкт-Петербург)

Уважаемая Ирина! СНТ Приладожское, согласно данным публичной кадастровой карты и открытым источникам, находится вне территории поселка Приладожский, а земельные участки, входящие в состав этого СНТ, являются землями сельскохозяйственного назначения.

Напоминаем, что подведение газа без привлечения средств граждан для СНТ возможно только до границ самого товарищества, если оно находится в границах населенного пункта.

Не приняли заявление на догазификацию до участка. Участок в собственности с разрешением на строительство. Участок находится в жилой зоне. На участке построен дом, но не капитально. На материнский капитал, но не поставлен на кадастр. Есть ограничение на участок. До участка-то можно довести газ, пока решаются другие моменты? (Меньщикова Евгения Николаевна, Заречная, 1 з, с. Кетово, Курганская область)

Уважаемая Евгения Николаевна! Для участия в программе догазификации необходимо, чтобы права на земельный участок и дом были оформлены. Документом, подтверждающим право собственности заявителя на жилой дом или земельный участок, является свидетельство о государственной регистрации права в ЕГРН, либо выписка о наличии права из ЕГРН.

Вы можете подать заявку на догазификацию после регистрации права собственности в ЕГРН, либо рассмотреть возможность подключения к сетям газораспределения на платной основе. Для получения консультации можно обратиться в АО «Газпром газораспределение Курган», телефон службы Единого окна: 8(3522) 42-89-27.

Продолжение следует.