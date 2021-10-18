Песков заявил, что Россия никому не угрожает и ищет партнеров в Европе

Песков считает, что Европе нужно иметь свою сильную армию, а не надеяться на НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия – сильная страна, которой нужны партнеры в Европе, и из РФ не исходит никакой угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала France 5 для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры".

Также представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга", а также имели свою сильную армию, а не надеялись на НАТО.

"Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном продолжении энергетического кризиса в Европе не являются угрозой с его стороны.

Как отметил Песков, Путин уже неоднократно "выступал с такими пророческими заявлениями", и многие, кто не прислушивается к ним, позже убеждаются в правоте слов российского лидера.