Песков: Путин никого не пугает, говоря про энергетические перспективы Европы

Путин никого не пугает, говоря про энергетические перспективы Европы, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном продолжении энергетического кризиса в Европе не являются угрозой с его стороны.

«Он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», – сказал пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Песков, Путин уже неоднократно «выступал с такими пророческими заявлениями», и многие, кто не прислушивается к ним, позже убеждаются в правоте слов российского лидера.

Ранее президент РФ во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» предостерег европейские страны от необдуманных решений. Также глава государства отмечал, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.

Как писал сайт kp.ru, на совещании по вопросам развития энергетики Путин назвал пять причин рекордных цен на газ в Европе.